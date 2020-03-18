 

За рубежом созданы хабы, из которых украинцев гарантированно вывезут – МИД Украины

18.03.2020, 5:35, Новости дня

Украина сформировала хабы, из которых украинцы гарантированно смогут вернуться на родину бесплатно или по льготным ценам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет “Европейская правда”.

В ведомстве напомнили, что с 17 марта Украина прекратила международное регулярное пассажирское сообщение, поэтому украинцы или иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, не смогут вернуться домой рейсовым самолетом, поездом или автобусом.

По состоянию на вечер 17 марта в список хабов вошли 10 городов: Стамбул (самолет), Дубаи, Абу-Даби (самолет), Прага (самолет в Польшу, затем – поезд), Берлин (поезд и самолет), Варшава, Перемышль (поезд), Вена (поезд и самолет), Братислава (в Польшу, затем – поезд), Рига, Вильнюс (поезд).

Как добавили в МИД, в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украину по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан.

“Когда и откуда будут отправляться рейсы, гражданам сообщат посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры”, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / КамАЗ построил грузовой беспилотник без кабины

06.01 / ЕС призвал Иран вернуться к соблюдению ядерной сделки

07.02 / Опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб депутат Госдумы

09.02 / Иран напомнил о неудачных запусках ракет США и Россией

28.01 / Бахматюк – Зеленскому: Надеемся, что вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла

04.02 / Посадившую за руль ребенка в Москве женщину наказали

17.01 / Послание Путина на Западе сравнили с «эффектом разорвавшейся бомбы»

06.03 / В США нашли рыбу, похожую на крокодила

20.01 / В «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ

13.02 / Названо место проведения финала Кубка РФ по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика