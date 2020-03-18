Японский инфекционист назвал безопасное расстояние между людьми

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18.03.2020, 5:30, Новости дня

Для профилактики коронавируса значение имеет не столько численность собравшихся в одном месте людей, сколько то, соблюдается ли между ними безопасная дистанция, а также то, на открытом они находятся воздухе или в помещении, сообщил японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро.

В 2018 году Акихиро подготовил пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе.

В комментарии РИА «Новости» он объяснил, что риск передачи инфекции снижается на улице. Так, по его словам, даже несколько десятков тысяч человек на улице, если между ними будет 1,5-2 метра и они не будут разговаривать, окажутся в большей безопасности, чем небольшое количество человек в непроветриваемом помещении, общающиеся между собой на дистанции от 30 сантиметров до 1 метра друг от друга. «Вот этого делать нельзя», – подчеркнул Сато.

По его словам, нет никакой разницы, в концертном зале собрались 100 или 5 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек.

Напомним, что коронавирус распространился на всю Европу.

При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели. Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.



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