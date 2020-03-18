Раскрыт результат контрольного теста президента Бразилии на коронавирус
18.03.2020, 5:16, Новости дня
Президент Бразилии Жаир Болсонару раскрыл результаты второго теста на коронавирус.
На своей странице в Twitter он сообщил, что тест оказался отрицательным.
«Сообщаю, что мой второй тест на COVID-19 дал отрицательный результат», – приводит его слова ТАСС.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что результаты первого теста на коронавирус у Болсонару якобы оказались положительными. Президент Бразилии отверг эти утверждения, однако в Белом доме организовали экстренное совещание по вопросу встречи Болсонару с американским лидером Дональдом Трампом.
Сам Трамп также сделал тест на коронавирус. Президент США здоров.
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