 

Трамп обсудил последствия кризиса для туристической отрасли

18.03.2020, 5:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник провел переговоры с лидерами американской туристической отрасли, розничной и оптовой торговли по снабжению производства, чтобы найти возможные пути преодоления экономического кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса.

Во встрече в Белом доме с лидерами туристической индустрии участвовали главы крупнейших гостиничных сетей и развлекательной индустрии – Hilton, Best Western, Marriott, InterContinental, Choice Hotels, Wyndham Destinations, MGM Resorts и Walt Disney.

По словам Чипа Роджерса, президента Американской ассоциации гостиничного бизнеса и жилья, если в прошлом году заполняемость номеров в среднем в американских гостиницах составляла 67%, то сейчас она составляет менее 20% и продолжает уменьшаться, доходя в отдельных сетях до 5-10%.

«Если к концу года мы подрастем до 35% [заполняемости], и если не случится чего-то еще, то будет потеряно примерно 4 миллиона рабочих мест», – предупредил Роджерс.

«Мы знаем, что ваша отрасль наиболее сильно пострадала от воздействия вируса на экономику. Наша цель – победить вирус, и мы будем делать это агрессивно, так, чтобы мы могли восстановиться сильнее, чем когда-либо прежде, и это то, что мы делаем», – заявил президент, подчеркнув, что в данный момент все политические силы объединились для того, чтобы вывести страну из кризиса.

Во вторник Дональд Трамп также провел телефонное совещание с руководителями розничных и оптовых компаний, занимающихся снабжением производства.

В ходе совещания обсуждалась польза отмены федеральных ограничений в отношении автомобильной промышленности для обеспечения максимальной эффективности всей распределительной сети.

Президент и руководители компаний согласились с тем, что американские цепочки поставок являются самыми мощными в мире, и что дальнейшее сотрудничество и координация между частным сектором и всеми уровнями власти крайне важны для смягчения последствий пандемии.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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