 

Байден одержал победу над Сандерсом на праймериз во Флориде

18.03.2020, 5:14, Новости дня

Джо Байден одержал сокрушительную победу над Берни Сандерсом на первичных выборах Демократической партии во Флориде, и, согласно данным экзит-поллов, должен победить в Иллинойсе. Бывший вице-президент, таким образом, еще больше увеличил свои шансы на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре.

В результате подсчета 91% бюллетеней во Флориде, 61% демократов отдали предпочтение Байдену, в то время как Сандерс получил только 23%. Байден победил Сандерса во всех избирательных округах штата.

Согласно данным Fox News, Байден также должен победить на первичных выборах в штате Иллинойс. По итогам подсчета 15% бюллетеней, за Джо Байдена проголосовали 55% участников выборов, Сандерсу отдали предпочтение 39%. В Аризоне выборы пока продолжаются, участки закроются в 22:00 по местному времени (2 часа ночи по Гринвичу).

Несмотря на панику в связи с коронавирусом, в первичных выборах во Флориде, по данным Edison Research, приняли участие 1,85 миллиона демократов – это больше, чем на первичных выборах в 2016 году (1,7 миллионов) и в 2008 году (1,75 миллионов человек). В связи с пандемией коронавируса исследователи проводили экзит-полы по телефону.

Ожидается, что по итогам праймериз во Флориде Байден получит голоса как минимум 58 делегатов.



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