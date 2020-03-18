В Сеть попали суровые правила модерации TikTok

18.03.2020, 5:09, Разное

TikTok считается многими пользователями самой трендовой социальной платформой. Впрочем, недавние правила модерации показали, что даже такие сервисы порой готовы на крайне спорные действия.

По информации инсайдеров, руководство TikTok указывало модераторам блокировать ролики, созданные юзерами, чья внешность «может показаться некрасивой», а обстановка – слишком «бедной» или «непригодной» для платформы. Согласно правилам сайта, могли удаляться видео с излишне полными или очень худыми людьми. Все это, по мнению создателей, отталкивает новых пользователей от регистрации. С одной стороны, в век толерантности – это может показаться фейком, однако речь идёт о настоящих правилах модерации.

Забанить могут и за критику власти и государственных органов, впрочем, это, скорее всего, исключительно китайское ограничение. Представитель TikTok объяснил произошедшее, добавив: многие из критериев ни разу не использовались и сейчас попросту не входят в перечень того, что может быть заблокировано. Тем не менее, по словам инсайдеров, наборы требований (по поводу внешности и политики) использовались еще в конце 2019 года.