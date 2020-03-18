 

Совбез ООН отложил все запланированные заседания из-за пандемии

18.03.2020, 4:50, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Совбез ООН отложил запланированные на текущую неделю заседания. Председатель СБ активно взаимодействует с другими членами Совета по поводу программы, сообщил постпред Китая Чжан Цзюнь.

Он отметил, что Совбез должен принять необходимые меры предосторожности, передает РИА Новости. В то же время работа не прекращается: так, члены Совбеза проводят консультации по резолюциям, касающимся Дарфура и Сомали. В рамках своего мандата СБ готов отреагировать на любую ситуацию.



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