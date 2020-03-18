 

Греф рассказал о “самом жестком сценарии” развития экономики в Российской Федерации

18.03.2020, 4:50, Новости дня

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о трех возможных сценариях развития событий в экономике Российской Федерации в связи с распространением коронавируса COVID-19.

По мнению Грефа, даже при реализации "самого жесткого сценария" Сбербанк не пробьет нормативы Центробанка РФ по капиталу и минует кризис без сторонней помощи.

Герман Греф отметил: во всех трех сценариях он видит, что для Сбербанка и его клиентов нет никаких драматических последствий.

По мнению главы Сбербанка, в случае наиболее стрессового сценария предполагается снижение цены на нефть до 20 долларов за баррель, падение курса рубля до 100 рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические изменения.

Греф отметил, что этот сценарий совершенно экстремальный. Худшего экономисты пока не смогли придумать. Да и текущая обстановка пока не дает задачи рассматривать совсем критический вариант, сообщает РИА Новости.

Глава Сбербанка заверил: банк сохранит прибыльность и не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала.

Герман Греф резюмировал: кризис оказался более глубоким, чем казался изначально. Но правительства всех государств активно включились в борьбу с его последствиями.



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