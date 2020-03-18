 

Александр Олешко подверг детей опасности в условиях эпидемии коронавируса

18.03.2020, 4:42, Разное

Актер сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что успел выполнить обещание. Он отметил, что из-за коронавируса в Москве ситуация оказалась непростой.

В день его сольного концерта от выступлений отказались все приглашенные гости мероприятия. Но, несмотря на это, двухчасовое выступление Александра Олешко все равно состоялось.

По словам телеведущего, зал был заполнен на 98%. Он заверил, что маленькие актеры вышли на сцену по согласованию с их родителями. Хотя можно справедливо предположить, что риск заражения коронавирусом на массовом мероприятии немалый. Отметим, в России зафиксировано уже около ста случаев заражения COVID-19.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Александр Олешко поблагодарил всех, кто помог ему организовать мероприятие. Он сказал, что в этот непростой момент многие проявили себя как настоящие профессионалы.

Отметим, что многие звезды прокомментировали свое отношение к эпидемии в соцсетях. Некоторым пришлось поменять планы из-за атаковавшей мир заразы. Так, ряд артистов отменили поездки за границу.



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