“Мы всех вернем”. Зеленский обратился к украинцам, находящимся за границей

18.03.2020, 4:20, Новости дня

Украина предоставляет максимальное содействие туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из отдаленных уголков мира. Об этом 17 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам, опубликованном на Facebook-странице Офиса президента.

“Касательно украинцев, которые, к сожалению, пока не в дома. Речь идет о тех, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта. Самое главное – мы всех вас вернем. Кого-то – быстрее, кого-то – чуть позже”, – заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки.

“Что касается других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Первое – зарегистрируйтесь в системе “Друг” вот по этой ссылке. Там сообщите о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе “Комментарий к путешествию”. Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой”, – отметил президент.

Звернення Володимира Зеленського щодо повернення додому громадян, які перебувають за кордоном. Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому. Президент закликав таких осіб реєструватись у системі ДРУГ: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab Крім того, Президент повідомив про створення хабових точок, потрапивши в які, українці зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Це Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація невдовзі буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/Також Володимир Зеленський поділився таким переліком корисних посилань:• Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:• Сайт: http://moz.gov.ua/• Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine• Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz Posted by Офіс Президента України on Teisipäev, 17. märts 2020

Также Зеленский добавил, что за два дня в Украину уже вернулось 23 тыс. украинцев.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.