Дочь умершей от коронавируса украинки работает в детсаду и ездила в Киев до карантина – СМИ

18.03.2020, 4:20, Новости дня

Дочь жительницы Радомышля (Житомирская область), которая умерла от коронавируса, до обсервации ежедневно ездила в Киев на работу. Об этом узнали журналисты издания “Обозреватель”.

По данным журналистов, женщина работает в детском саду №601 на ул. Верховинной в Святошинском районе Киева. В детсаду она общалась со своими сотрудниками и теоретически с детьми – с 3-го по 6-е и с 10-го по 11 марта. Дошкольные учреждения в столице на карантин закрыли 12 марта.

Замглавы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский рассказал журналистам, что с сотрудниками детсада работают санитарные врачи, а сам детский сад постоянно обрабатывается дезинфицирующими средствами.

По его словам, выявлены все, с кем контактировала дочь умершей и кто находится в зоне риска.

Сейчас женщина вместе с семьей находится на обсервации в Радомышле, уточняет СМИ.

Первой умершей от коронавируса украинкой была 71-летняя жительница Радомышля. 1 марта она вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнение – воспаление легких.

13 марта состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В тот же день она умерла.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.