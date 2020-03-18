 

Кабмин планирует разрешить “Укрпошті” доставку лекарств на период карантина

18.03.2020, 4:20, Новости дня

Кабинет Министров может позволить “Укрпошті” доставлять лекарства во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта на брифинге в Киеве сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи компании “Укрпошта”, – рассказал министр.

Он отметил, что “Укрпошту” планируют подключать к доставке лекарств в случае необходимости. 

“В этот особый период “Укрпошта” сможет не только пенсии доставлять в нормальном, стабильном режиме, но и, в случае необходимости, лекарства, медицинские средства”, – сказал министр. 

В “Укрпошті” отметили, что после введения карантина график работы почтовых отделений не изменился.

“Компания и дальше будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией для возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут оплачивать коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины или в места значительного скопления людей”, – сообщили в компании. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратятся внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались. 

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. 

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Новосад после встречи с Сийярто: Мы закрываем политические дискуссии по языковому вопросу в школах нацменьшинств

02.02 / Киселёв прокомментировал скандальную “вирусную” карикатуру

22.02 / Зеленский: за панику и беспорядки в Новых Санжарах ответят провокаторы

07.01 / Путин запланировал визит в Турцию

02.02 / Экс-глава ФБР – «корыстному лжецу» Трампу импичмент не объявят, но для США это не угроза

05.02 / Дело о декларировании недостоверной информации экс-нардепом Белоцерковцем направлено в суд – САП

11.02 / Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров с россиянами

20.01 / «Голос»: голосование по поправкам к Конституции — манипулятивный и пропагандистский прием

17.03 / Скончался сооснователь группы “Гражданская оборона” Константин Рябинов

04.02 / Кира Сорокина поздравляет Лолиту Милявскую на премии Золотой Хит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика