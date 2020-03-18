Кабмин планирует разрешить “Укрпошті” доставку лекарств на период карантина

18.03.2020, 4:20, Новости дня

Кабинет Министров может позволить “Укрпошті” доставлять лекарства во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Об этом 17 марта на брифинге в Киеве сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи компании “Укрпошта”, – рассказал министр.

Он отметил, что “Укрпошту” планируют подключать к доставке лекарств в случае необходимости.

“В этот особый период “Укрпошта” сможет не только пенсии доставлять в нормальном, стабильном режиме, но и, в случае необходимости, лекарства, медицинские средства”, – сказал министр.

В “Укрпошті” отметили, что после введения карантина график работы почтовых отделений не изменился.

“Компания и дальше будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией для возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут оплачивать коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины или в места значительного скопления людей”, – сообщили в компании.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратятся внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.