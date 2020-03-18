Мнение: Сланцевая отрасль и нефтяная война

18.03.2020, 4:15, Разное

Объем производства сланцевой нефти в Пермском бассейне вырастет в апреле и компенсирует сокращение в других регионах. В результате общая добыча сланцевой нефти в США вырастет во втором месяце весны на 18 тыс. до рекордного значения 9,08 млн баррелей в день, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) в опубликованном в понедельник, 16 марта, обзоре. Добыча в Техасе и Нью-Мексико, как ожидается, вырастет на 38 тыс. до 4,79 млн б/д. Добыча сланцевой нефти в Северной Дакоте и регионе Баккен должна сократиться во втором месяце весны приблизительно на 1,4 тыс. б/д до 1,47 млн б/д.

В переводе на русский язык это означает, что американская сланцевая отрасль как минимум не корчится в предсмертных муках и уж точно чувствует себя вполне обычно. При общих объемах добычи в 9 млн баррелей в сутки увеличение ее на 18 тысяч баррелей к апрелю – это, конечно, пустяк, но если наши выдающиеся управленцы полагали, что нефтяная война с Саудовской Аравией приведет к краху сланцевой добычи и отрасли в Америке, то пока это предположение не оправдывается. Естественно, что ситуация динамична, что-то закрывается, где-то производство сокращается – но в целом ничего фатального не происходит. И уж точно это никак не похоже на какой-то панический обвал.

Где-то расчеты оказались неверными. В сухом остатке демарш России на переговорах в Вене привел к падению цены на нефть вдвое, а вот с остальными выгодами все весьма и весьма зыбко. Ошиблись, бывает. Когда переводчик с португальского становится главным по нефти, то неудивительно, что он иногда ошибается. Цена ошибки, конечно, выглядит впечатляюще – миллиарды долларов и падение экономики вместе со 146 миллионами человек куда-то очень глубоко, но друзьям президента позволено многое. И спрос с них совсем другой – то есть, никакого. Президент в очередной раз назовет их талантливыми менеджерами, вполне достойными самых высоких в стране зарплат, отечески пожурит их: "Скромнее надо быть", на чем начальственная выволочка и закончится.

А недоуменную общественность заткнет временно протрезвевший пресс-секретарь, традиционно посылающий эту самую общественность в жопу, на чем инцидент можно будет считать исчерпанным.

Подоплека решения о прекращении сделки ОПЕК+ на самом деле, весьма тривиальна. Выполняя политическое решение высшего руководства (то есть, лично Путина) о спасении социально близкой наркореспублики Венесуэла и ее обанкротившихся руководителей, Роснефть подобрала разваливающуюся венесуэльскую нефтяную отрасль и поставляла через несколько прокладок венесуэльскую нефть ряду потребителей – в частности, Индию. Американцы без помпы и шума в итоге прибили посредников и прокладки, вследствие чего венесуэльские поставки повисли в воздухе. Но выполнять контракты нужно, выпадающие венесуэльские объемы по этим контрактам можно восполнить российской нефтью, но добыча нефти заморожена сделкой ОПЕК+. Естественно, что пойти на предложение Саудовской Аравии и сократить добычу еще на 500 тысяч баррелей (по предложению КСА в Вене дополнительные объемы должны были распределиться так: 500 тысяч – Россия, 500 тысяч – сама Саудовская Аравия и еще 500 – все остальные члены ОПЕК) было уже просто невозможно.

Соответственно, высшее руководство приняло политическое решение о выходе из сделки ОПЕК+. Что и привело к нынешней нефтяной войне, в которой шансов у Кремля нет даже теоретически. В итоге ошибочные расчеты видных менеджеров, помноженные на геополитический гений великого кормчего, который в очередной раз влез в очередную авантюру с помощью очередному мафиози – все это наложилось друг на друга и неизбежно приведет к очередному провалу внешней политики. За который заплатит народ России очередным резким ухудшением своей жизни. По-иному не бывает – если страной управляют бездари, не несущие никакой ответственности за свои действия, то платить придется населению, которое их терпит.

Логично, что Путин любой ценой намерен оставаться у власти бесконечно долго. Такое количество просчетов и преступлений против собственного народа неизбежно поставит вопрос о расследовании всех действий и самого президента, и его окружения. И соответствующей квалификации их. Уйти спокойно не пенсию уже не получится, слишком много вопросов возникнет после этого.