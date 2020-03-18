VOAэкспресс 17 марта 2020

18.03.2020, 3:55, Новости дня

Коронавирус: что делает администрация США?

Во вторник, 17 марта, рабочая группа по борьбе с эпидемией коронавируса провела в Белом доме очередной пресс-брифинг, посвященный мерам, призванным остановить распространение заболевания.

Открывая брифинг, президент Трамп отметил эффективность мер, принимаемых на самых разных уровнях, и выразил убеждение в быстром дальнейшем подъеме американской экономики по завершении ситуации с коронавирусом.

Кроме того, на пресс-брифинге президент пообещал «как можно быстрее» направить финансовую помощь всем жителям США для смягчения последствий экономического удара в результате пандемии коронавируса.

«Президент поручил мне сделать это прямо сейчас, – подтвердил министр финансов Стивен Мнучин, который также принимал участие в сегодняшней пресс-конференции. – Мы собираемся немедленно выслать чеки американцам. Имею в виду, [что это произойдет] сейчас, в течение следующих двух недель».

На пресс-брифинге глава Института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи призвал американцев к осторожности и к сотрудничеству с медицинскими учреждениями в условиях эпидемии.

Ранее Белый дом опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, призвав жителей США не собираться на неофициальные встречи с участием более чем 10 человек.

Медработники в США смогут оказывать помощь дистанционно

На время эпидемии коронавируса в США пересмотрены правила использования современных технологий связи для оказания помощи пациентам.

Медики смогут общаться с пациентами, например, по FaceTime или Skype, для дистанционного оказания медицинской помощи и диагностики, вне зависимости от того, связано ли это напрямую с новым коронавирусом.

Это важно, потому что в США существуют санкции за нарушение Закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) в отношении медицинских работников.

Коронавирус и экономика

Биржевые рынки продолжает лихорадить. В понедельник индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обрушились. Это было самое резкое падение с момента начала эпидемии коронавируса. На этот раз причиной понижения стало решение Федерального резерва США снизить процентные ставки с целью стимулировать экономику.

В начале торгов во вторник все три индекса прибавили более 1 процента.

Нарастают опасения, что последствия пандемии нового коронавируса могут спровоцировать глобальную рецессию.

Коронавирус: ответы на ваши вопросы

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Многих волнует орфографическая тайна коронавируса. Почему он пишется через А? Вот ответ!

Коронавирус: карта

Интерактивную карту распространения коронавируса можно найти ЗДЕСЬ.

Санкции

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США объявило во вторник о внесении шести частных лиц и 18 корпораций в список организаций, оказывающих помощь иранской ядерной программе, пакистанской ракетно-ядерной программе и модернизации российского военного сектора.

В список попали пять иранских чиновников, занимающихся атомной энергетикой, одна иранская компания, две китайские организации, девять пакистанских компаний и пять компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах. Все они оказывают помощь Ирану и Пакистану в создании оружия массового уничтожения.

Кроме того, в список были внесены две российские компании за нарушение лицензионных требований в работе с организацией, ранее внесенной в список.

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