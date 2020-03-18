Das Erste – Volkswagen приостанавливает работу на своих европейских заводах

18.03.2020, 3:53, Новости дня

Немецкий автоконцерн Volkswagen из-за коронавируса на 2-3 недели приостанавливает работу на своих заводах в Европе, пишет Das Erste со ссылкой на слова главы компании Герберта Дисса. При этом отмечается, что производство Volkswagen в Китае, напротив, возобновляется.



Reuters

Из-за распространения коронавируса немецкий концерн Volkswagen временно прекращает работу на большей части своих заводов в Европе, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление главы компании Герберта Дисса. Отмечается, что в закрытом состоянии заводы проведут от двух до трёх недель.

Что касается производства Volkswagen в Китае, то оно, напротив, возобновляется, пишет Das Erste. Поставки в КНР снова возрастают, однако в Европе, по словам Дисса, пик кризиса ещё впереди, поэтому главной целью Volksawagen сейчас является защита здоровья сотрудников и их семей.

Как отмечает издание, за закрытие заводов активно выступал производственный совет компании.

Его представители обратили внимание на то, что в то время как в офисах Volkswagen были введены специальные меры против коронавируса (подразумевающие, помимо прочего, соблюдение дистанции), рабочие на заводах продолжали трудиться плечом к плечу, что создавало риск для их здоровья. Das Erste напоминает, что за последние несколько дней на заводах Volkswagen были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Помимо Volksawgen, работу на своих заводах также приостанавливает Audi: ещё раньше подобные меры были приняты Fiat, Ferrari и Ford, информирует издание.