УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

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18.03.2020, 3:44, Разное

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, на 2021 год, сообщает футбольный союз Норвегии.

Соревнование планировалось провести в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.

Еще на прошлой неделе УЕФА приостановил все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.

Из-за COVID-19 специальные меры приняли и российские спортивные чиновники. Накануне Минспорт рекомендовал приостановить проведение в стране крупных спортивных мероприятий. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования в РФ прекратятся до 10 апреля. Российский футбольный союз уже приостановил все соревнования под своей эгидой.

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Источник: Новая газета



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