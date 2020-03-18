УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
18.03.2020, 3:44, Разное
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, на 2021 год, сообщает футбольный союз Норвегии.
Соревнование планировалось провести в июне и июле на 12 стадионах различных стран мира, в том числе на «Газпром Арене» в Петербурге.
Еще на прошлой неделе УЕФА приостановил все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса.
Из-за COVID-19 специальные меры приняли и российские спортивные чиновники. Накануне Минспорт рекомендовал приостановить проведение в стране крупных спортивных мероприятий. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования в РФ прекратятся до 10 апреля. Российский футбольный союз уже приостановил все соревнования под своей эгидой.
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Источник: Новая газета
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