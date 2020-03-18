Меркель объявила о закрытии Евросоюза на месяц

18.03.2020, 3:35, Новости дня

Страны Евросоюза одобрили предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в ЕС из-за коронавируса.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала канцлер Германии Ангела Меркель.

Она сообщила, что правительство ФРГ приступит к реализации решения немедленно.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, полиции Германии дано распоряжение не пускать в аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне на территорию ФРГ граждан из не входящих в Евросоюз государство и отправлять их обратно.

МВД страны объявило о том, что запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Транзитный проезд для возращения домой будет разрешен для граждан Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

На сегодняшний день в более 100 странах мира число инфицированных составляет 194 651 человек, вылечились 81 102, умерли 7882. В Германии заразились почти 8600 человек, скончались 23.