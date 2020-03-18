Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией

18.03.2020, 3:35, Новости дня

В Крыму 18 марта – выходной день. Республика празднует шестую годовщину воссоединения с РФ. На полуострове состоятся автомотопробег "Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта" и торжественная высадка аллеи.

В автомотопробеге будут участвовать ополченцы, байкеры "Ночные волки", участники событий "Крымской весны", а также все желающие. Высадка аллеи, которой дадут название "Крымская весна", пройдет на горе Гасфорта, передает РИА Новости. Также там пройдет выставка ретро и современной техники, концерт и развлекательная программа.

В 2014 году в Крыму был проведен референдум о присоединении к России. 96,77 процента жителей полуострова и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Голосование проходило в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.