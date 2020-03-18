 

В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США

18.03.2020, 3:30, Новости дня

Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

В интервью медиагруппе Funke Альтмайер заявил, что биржи по всему миру «смотрят, прежде всего, на США». «Это крупнейшая мировая экономика. Никто не может быть заинтересован в том, чтобы она скатилась в рецессию», – приводит его слова ТАСС.

Германский министр считает, что пандемия, «возможно, по-прежнему недооценивается в Соединенных Штатах больше, чем в некоторых странах Европы». Он выразил надежду, что Америка «возьмет под контроль этот вызов».

Он также призвал извлечь правильные уроки из ситуации с коронавирусом. Альтмайер подчеркнул, что глобализацию никто не намерен сворачивать, и призвал подумать о социальном характере рыночной экономики и пересмотреть отношение к цепочкам поставок.

В понедельник торги на Нью-Йорксой бирже закрылись сильнейшим падением Dow Jones в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника – 19 октября 1987 года. Индекс потерял почти 3000 пунктов.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как провалилась попытка США отсрочить новый кризис.



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