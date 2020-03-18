Неверов представил в Госдуме фильм о Терешковой

18.03.2020, 3:26, Разное

Терешкову Неверов назал символом эпохи и достижений. “Таким символом космического прорыва, смелости, является первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова, которой мы всегда будем гордиться”, – сказал парламентарий.

Он поблагодарил коллег за то, что те вступились за Терешкову, столкнувшуюся с нападками из-за инициативы о поправках к Конституции.

После этого депутатам представили небольшой фильм о жизни первой женщины-космонавта. Картина содержит архивные видеофайлы о ее полете в космос, работе в нижней палате и отрывки из интервью коллег Терешковой.

Ранее Валентина Терешкова выступила с инициативой об обнулении президентских сроков в случае принятия поправок к Конституции. Предложение было поддержано главой государства и одобрено Конституционным судом.

После этого против нее развернулась кампания в ряде СМИ и соцсетей. Нападки на Валентину Терешкову спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атакой на страну.