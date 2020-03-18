Мнение: Письмо: “Ясно вижу, как крохоборствую”

18.03.2020, 3:17, Разное

Какая связь между хорошими баллами на тестированиях и практикой в жизни?

Косвенная.

Тестирование имеет учебную цель. Все, что вы осознали и поняли в экстремальных условиях тестирования поможет практике. То есть между тестированием и обучением связь прямая.

А вот между высокими баллами и успехами на практике связь косвенная. Если ваши баллы стабильно высоки, скорее всего у вас есть способность видеть ситуацию объективно. Это значит, что вы можете увидеть расклад в чужой ситуации и в своей собственной, если абстрагируетесь и избежите проекций, если будете смотреть на свою ситуацию как на учебную задачу. Именно поэтому я даю сертификаты тем, кто получает высокий балл, и чем больше сертификатов, тем больше ваша способность видеть ситуацию верно, без искажений.

Но, чтобы верно действовать в своих собственных ситуациях, одного лишь понимания чужих ситуаций мало.

Понимать и делать – это разные вещи. Поэтому если ваши баллы на тестах низки, это не значит, что вы на практике отстаете от победителей. Вполне возможно, что вы умеете действовать смелей, чем они, у вас больше спонтанности, вы деятельней, вы интуитивно занимаете более выгодную позцию в поле, чем они. И это не значит, что тесты не приносят вам пользу. Тесты учат смотреть на ситуацию, стоя над полем, видеть ситуацию без проекций и личных интерпретаций.

Комментирование – это отдельный навык. Это тоже видение ситуации, но в комментариях вы можете сформулировать все сами, а не выбирать из нескольких кратких формулировок. Бывает, что человек видит ситуацию примерно, но так хорошо формулирует, что сама по себе формулировка создает верный ответ. Вы никогда не замечали, что написать и сформулировать нечто помогает вам понять? Если да, то вполне возможно ваши комментарии куда лучше, чем ваши баллы на тестах. И наоборот. Если баллы на тестах высоки, а комментарии так себе, значит вы понимаете больше, чем можете сформулировать. Работайте над формулировками. А в первом случае работайте над четкостью представления, без слов. Тогда со словами будет получаться еще лучше.

Давайте на примере этого письма посмотрим, как автор, получившая высокий балл за тестирования на тему конфликтов, проваливает собственные конфликты и почему.

renoarra_haruka

Здравствуйте, Эволюция.

Я написала последний тест на 85 баллов, Т-004. Это мой второй результат в топе, Т-003 я получила за тест про треугольники.

И если в треугольниках мне застревать в жизни не доводилось, то с конфликтами совсем другая история. В реальных конфликтах в отношениях я часто не вижу вариантов кроме не обратить внимания или напасть со скалкой/нацепить кислые щи. Вот несколько примеров конфликтов из моих нынешних отношений, которым около трех месяцев сейчас.

(Треугольники – это тоже тема про острые конфликты. Скорее всего автор способна абстрагироваться и увидеть расклад сил достаточно неплохо. Посмотрим, как видит она свои ситуации и что ей мешает управлять своими конфликтами)

№1 Мы договорились пойти гулять после моего занятия по танцам. Однако мне в тот день не очень хотелось идти на танцы, я написала ему, он сказал, что сейчас поест и поедет ко мне тогда (я живу от него по дороге к центру, куда мы собирались на прогулку). Ехать ему до меня около часа, я не стала затевать ничего долгосрочного, выбрала одежду, поделала кое-что по дому, по мелочи, через два часа написала ему, потому что по всем меркам он уже должен был доехать. Оказалось что он только вышел.

(Смотрите, она сама раздумала идти на свои танцы и предложила парню переиграть его планы. Он согласился, но быстро все переиграть не смог. Она разозлилась, потому что зашаталась ее корона. Она считала свою СЗ такой высокой, что парень вылетит из дома на встречу с ней)

Стало ужасно досадно, я бы не стала пропускать танцы, если бы знала, что вместо них просто просижу все это время дома в ожидании его. Захотелось написать ему, какой дурой я себя щас чувствую, но не стала. Чтоб не злиться на него за просранное время записалась в тот же день на спецкурс чуть позже.

Теперь уже ему пришлось ждать меня два часа со спецкурса. То есть я его с собой взяла, но он прост сидел на пуфиках и читал книжку, иногда поглядывая на нас. Вроде я не показала кислую морду, не журила его на словах, правда хотела на этот спецкурс и не записалась раньше только из-за него.

(Он хоть и позже, но приехал на предложенную ею прогулку, но она пошла на спецкурс, а его заставила ждать)

Но по ощущениям получилась та же скалка, только действием, а не словами. Наверное надо не попадать изначально в такие вот ситуации ожидания, все вспоминается история про выставку из этого поста https://evo-lutio.livejournal.com/1082731.html Там девушка изящно не стала ничего ждать. Однако раз уж так вышло, как можно поступить без скалки? Это ведь была скалка?

(Не понятно, что она имеет в виду. Уехать и не ждать парня, которого сама же вызвала? Не поехать на выставку с новым знакомым – это одно, а бортануть своего парня – это совсем другое. Видите, в чем проблема автора? Корона ее позволяет ей думать, что мужчина обязан бежать со всех ног, а зеленый виноград мешает ей видеть значимость его для нее. Получаются такие челюсти, которые ее жрут. Помните фигуру челюстей из двух перевернутых корон? Она бесится и не может решить конфликт. А если бы решала свою ситуацию со стороны, как чужую, наверняка увидела бы, в чем дело. Да и в своей примерно видит, просто корона шатается и ее бомбит)

№2 Я гостила у мч дома и ему написал друг (и сосед), пригласил попить пива. Говорил что может взять и меня, но мне нужно было проходить тест. Поэтому я предложила просто сходить им посидеть вместе и потом вернуться. Он просидел там на пару часов дольше, чем сказал изначально и вернулся сильно пьяный. Мне уже надо было уезжать, тк из его дома в пн утром мне ехать по своим делам больше полутора часов. Он предлагал остаться, но мне не хотелось, он пьяный заплетался в словах и конструкциях, и было немного сложно с ним разговаривать. Тут вот я не имела ничего против того, что он напился или опоздал, к пьяным людям я спокойно отношусь, хотя сама и не любитель, и заняться мне было чем.

Я заварила ему чаю, убрала на кухне и сказала, что поеду, но он начал уговаривать остаться, предлагать оплатить такси утром до зала, дать свои бинты и шорты, сделать королевский завтрак и проч. Мне кажется, что он уже чувствовал себя виноватым, на все мои нейтральные отговорки он находил аргументы. Пришлось признаться, что мне просто тяжело с ним пьяным говорить. Получилась скалка? Я не хотела на него ругаться, и не хочу чтоб он думал что ему нельзя пить или тусить с друзьями, но просто когда человек разговаривает в стиле кличко, мне сложно проводить с ним время. Не хотелось портить ему настроение после хорошей посиделки, но ведь это в моих границах не слушать его пьяные речи и распорядиться своим временем на свое усмотрение?

(Здесь опять ее корона шатается, что он напился с другом и пришел позже, хотя изначально она его туда отправила сама. Но ей хочется, чтобы она его отталкивала, а он бы скулил под дверью и лез как щенок. Переоценивает свою СЗ, злится, но потом очень боится, что показала злость. Нет ничего страшного в том, чтобы уехать, если ваш партнер перебрал алкоголя, вы не должны нянчиться с ним. Но она боится даже такой ерунды. Его СЗ очень высокая и очень плохо отрефлексирована. Когда она проходит тест про героев сериала, про Печорина и Беллу, она все понимает. Но сама-то она далеко не Печорин и даже не Белла, какой Белла стала сейчас. Не может снять корону и расплести зеленый виноград. Понимаете, друзья, эту разницу? Понимание и умение – это косвенно связанные, но все-таки разные вещи. У меня в комментаторах есть люди, которые действуют почти без короны. Вот у них в отношениях все очень неплохо. А может быть еще лучше, если границы больше сформировать)

№3 И самый существенный конфликт – финансовый. Кажется, началось с того, что я пригласила мч стрелять, у меня свое оружие, мы периодически арендуем дорожку и ездим стрелять с друзьями и в этот раз я позвала его с нами. За патронами я ездила с друзьями за день до этого без него, но сколько они стоили примерно он был в курсе, не самое дешевое удовольствие. Плюс ездили мы на моей машине, и потом после стрельбища ужинали у меня, я покупала продукты при нем и я же готовила.

(Опять активность по ее инициативе, которая ему была не особо нужна, она его туда потащила сама, но хотела, чтобы он раскошелился)

Меня это очень покоробило, потому что за весь день я потратила довольно большую сумму, а он даже не предложил скинуть за патроны или поучаствовать в оплате аренды дорожки, как отдельный стрелок хотя бы. Не говоря уже о бензине и еде. Наверное можно было спокойно попросить с него денег еще до мероприятия, когда приглашала, сказать что столько-то за патроны с него будет и тп. После уже чувствовалось немного как подстава.

(Можно было и потом сказать. Это лучше, чем злиться и обижаться. Но как вы видите, здесь опять завышенная собственная значимость и бомбежка и заниженная его. Она воображает парня в сильном минусе дисбаланса, а себя как бы в плюсе. А на самом деле ее минус больше конечно. Хотя дисбаланс пока небольшой, но вырастет постепенно больше)

Типа пригласила, про деньги ниче не сказала, а потом выставила счёт. Не хотелось быть как та девушка, которая страдала, что очередь в магазине там что-то про нее подумает. Я не подала виду. В конце концов я готовила бы и стреляла столько же, и потратила бы не сильно меньше, если бы его там не было. Да и 23 февраля было недалеко. Но отношение задело, все-таки мы недавно встречаемся, и это типа еще конфетно-букетный период.

(В экселе у нее баланс не сходится. Он обязан ухаживать, но ухаживает плохо)

В другой раз мы встретились после моего занятия по танцам, и я сказала что идем в кафе, потому что я очень голодная. Он предложил поужинать дома, но до его дома ехать полтора часа и я сказала что не дотерплю. Когда мы стали выбирать еду, он сказал что мне придется его угостить, потому что у него совсем нет денег сейчас, какие-то трудности на работе, ушли в минус. Однако по моей о*евшей роже и губам, свернувшимся в куриную жопку, он понял, что перебрал, и сразу как-то очень застеснялся. В итоге я все-таки угостила его раменом, то, что он застеснялся меня смягчило, я убрала с лица кислые щи, но с тех пор в основном он платит за наши развлечения и еду. Я не знаю, что было бы правильно, просто не жадиться и угостить? Просто сказать нет, раз не хотелось?

(Что угодно было лучше вот такой жадности. Посмотрите, она сама понимает, как надо. Но не может, потому что понимание, как должна вести себя абстрактная девушка в такой ситуации не избавляет от собственной короны. Хотя помогает ее заметить, если автор захочет)

Я решила, тогда, что если моя оплата будет перевешивать, я просто не буду ходить с ним и звать его куда-то, где требуются деньги. Но с тех пор вроде не перевешивает, и мне даже и не жалко его угостить или за что-то заплатить, хотя эксель все равно работает в фоновом режиме. Но мне кажется, что теперь он чувствует необходимость платить за меня, висящую над ним постоянными щипцами. Каким будет справедливое поведение без щипцов/скалок и финансового слива? Антищипцы? Это ведь нормально, что я не готова за него платить и менять свой образ жизни на более аскетичный ради него тоже?

(Здесь понятно, в чем ее проблема? Сами опишите)

Он ещё иногда говорит о том, что хочет со мной жить, пока просто говорит, но мог бы быть того же уровня конфликт, если до этого дойдет.

Он как-то обмолвился, что мне придется платить половину за сьем, а я живу в своей квартире, и увидев мое лицо после этой фразы он сразу сначала перешел на «или я буду платить за квартиру, а ты будешь покупать еду», а потом и вовсе сьехал с темы, потому что я не стала веселее от этих поправок, тк ест он в три раза больше меня, а квартиру и так сам снимает. Я еще несколько раз отвечала на его теоретические разговоры про сьем, что я к этому не готова финансово, у меня много других проблем. Потом поняла, что это сраные щипцы, и вообще перестала как-то эти его фразы комментировать.

(Она опять хочет выбить из него рост СЗ. Хочет как-то так поконфликтовать, чтобы ее СЗ выросла. Но это не достигается конфликтами. Это достигается поведением в границах и вложениями, а автор постоянно вываливается из границ из-за короны)

Мне понятна финансовая разница интересов, и пока что идти на уступки будет тот, кто больше хочет отношений и жить вместе. Возможно мне просто нужно следовать своим интересам, и не кривить так лицо каждый раз когда он заявляет о своих, не удобных мне. Там где мои деньги – мои рычаги, и я просто могу не тратить их на то, на что не хочу, без бомбежки.

(Деньги – это не рычаги в данном случае. Рычаги – это про общую территорию. Она хочет, чтобы он делал шаги к сближению, но чтобы он был заинтересован больше нее. А этого нет и это не светит с ее экселем и кислыми щами)

Оно же из-за короны кривится? Из-за ее падения, из-за жадности и своей попрошайки? У меня конечно с работой и экономикой все так себе, поэтому не могу понять, где мое, а где его, временами.

(При чем тут работа и экономика? Она не может понять из-за короны. Ей кажется, что в конфетный период он должен вкладываться, а при совместной жизни опять он должен вкладываться. Вот и не видит, что это чужое. Считает, что она драгоценна, а для него значимость ее средняя и потихоньку снижается. И автор это сама понимает. Дай ей на тесте такую задачу, скорее всего решила бы)

Но иногда я ясно вижу, как крохоборствую, отчаянно намекая, что мне нужно купить то и это, и жить я хотела бы вот тут или тут, и как мне все кажется, что если я не буду так делать, то он просто будет отдыхать за мой счет и ничего не станет для меня делать. Как убрать у себя эту установку?

(Никак не убрать Штурмана, если вы уже вцепились и вырастили корону. Из-за Штурмана ее он будет все больше шланговать, обещать и не делать, опаздывать на два-три часа, засиживаться с друзьями, напиваться иногда в хлам, не замечать то и се, и так далее. А Штурман будет трястись и беситься. Понятно, почему это всегда происходит со Штурманами?)