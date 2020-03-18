Друг рассказал о болезни Лимонова

18.03.2020, 3:16, Новости дня

Писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов последние полгода сильно болел, рассказал его друг, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов.

В комментарии «Московскому комсомольцу» он сообщил, что «скорая» забрала Лимонова из дома. «В последнее время он сильно болел, почти ничего не ел, были проблемы с горлом», – рассказал Хасавов, добавив, что Лимонов перенес множество операций, в том числе две из них – во вторник, однако спасти писателя не удалось.

«По предварительной информации, у него остановилось сердце», – сказал главред «Учительской газеты».

Он добавил, что Лимонов болел около шести месяцев, старался не показываться на публике и не общался с родными.

Эдуард Лимонов умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни. Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.