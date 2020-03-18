Мнение: АДвокат Путина

18.03.2020, 3:15, Разное

Конституционный суд за закрытыми дверьми ожидаемо одобрил путинский обнуляж. Мол, не важно, что в Конституции написано про два президентских срока (хоть подряд, хоть нет).

Оказывается, если очень хочется, норму можно и изменить – «законом о поправках». При этом «базовые конституционные характеристики государства от этого пострадать не должны» в силу того, что «они защищены развитым парламентаризмом, реальной многопартийностью, политической конкуренцией, эффективной моделью разделения властей и правосудием».

Даже единороссы, наверное, ржали, когда читали!

Более того, поскольку изменения в Конституции «должны быть поддержаны голосованием россиян» (про нелегитимный опрос 22 апреля говорится, что он "имеет особую юридическую природу"), то «возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа», что «придает решению дополнительную конституционную легитимность». И «в любом случае глава государства при избрании на новый срок должен будет получить поддержку граждан на конкурентных выборах».

Здесь уже покатывалась со смеху Памфилова.

Примерно в таких же циничных формулировках «объясняется», почему в 1998-м КС запретил Ельцину баллотироваться на третий срок, а Путину сейчас можно на пятый…

В общем. у любого нормального человека, прочитавшего заключение «судей», кровь пойдет из глаз. Но членам юридической конторы «Зорькин & Кс» не привыкать обслуживать.

Главный и единственный клиент доволен. Валерий Зорькин знает, как его ублажить. В 2004-м, на следующий год после избрания председателем КС во второй раз (после отставки в 1993-м), он поддержал решение Путина об отмене прямых выборов губернаторов. Во время протестов 2011-го заявил, что «митинговые страсти активно подогревались из-за рубежа». В 2014-м написал, что «при всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации». Так что ждём одобрения соответствующей поправки после 2024 года. То ли еще будет!

77-летний «Заслуженный юрист РФ» отлично справляется с ролью адвоката дьявола. И, наверняка, уже застолбил местечко в путинском «раю», рядом с 83-летней обнулёвщицей Терешковой.

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