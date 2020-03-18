 

Мнение: Токсичное партнерство

18.03.2020, 3:00, Разное

В понедельник сингапурское подразделение китайской Sinochem International Oil объявило о тендере на поставку нефти в мае-июне, однако не допустило до него Роснефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, который оказались в его распоряжении. По данным агентства, Sinochem не объяснила своего решения, однако указала, что к тендеру не допускается не только сама Роснефть, но также ее подразделения и аффилированные структуры.

В тендерном документе Sinochem, на который ссылается Bloomberg, также указано, что компания не будет покупать нефть и у других стран, попавших под санкции США, вроде Ирана, Сирии, Венесуэлы и Иракского Курдистана, где работает Роснефть.

Санкции против "Роснефть Трейдинг" были введены США за торговлю венесуэльской нефтью. Сингапурская Sinochem решила перестраховаться и просто исключила Роснефть и все ее подразделения из списка потенциальных поставщиков. В условиях существенного сокращения спроса при масштабном увеличении предложения нефти в связи с войной, которую инициировала именно Роснефть, китайцы вполне резонно сбрасывают токсичных продавцов, не желая иметь проблемы с Америкой. Роснефть умудрилась своим решением об объявлении войны выстрелить себе в обе ноги одной пулей – с одной стороны обозленные арабы резко увеличивают добычу нефти, предлагая рынку в 15 раз большие объемы, чем могут дать дополнительно все российские компании, с другой – партнеры Роснефти начинают отказываться от ее услуг и предложений, так как они несут в себе существенные политические риски.

Гениальное руководство газовой отраслью России дополнилось не менее стратегически выверенными решениями руководства отраслью нефтяной. Непрерывная череда побед, после которых и отрасли, и экономика, и страна превращаются в руины.

Источник: Эль Мюрид



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