От полевых госпиталей до респираторов: Пентагон включился в борьбу с коронавирусом

18.03.2020, 2:42, Новости дня

Во вторник руководители Пентагона рассказали журналистам о том, как американские военные будут поддерживать медиков в борьбе с пандемией коронавируса, который стремительно распространяется по всей территории США.

Представители оборонного ведомства предупредили, что, хотя Пентагон готов оказать помощь, большая часть медицинских подразделений Минобороны специализируется на оказании помощи при травмах, а не на инфекционных заболеваниях.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что он рассматривает вопрос о задействовании Национальной гвардии и резервных воинских частей в контроле за ситуацией в стране, но реализация этих планов может занять несколько недель.

Тем не менее, Эспер, как и другие представители Министерства обороны, подчеркнул, что возможности военных достаточно ограничены.

Общаясь с журналистами в Пентагоне, Эспер предупредил, что, хотя он готов направить Инженерный корпус Армии для оказания помощи в создании полевых госпиталей, перед этим военным придется пройти через строгий контрактный процесс, и гораздо быстрее было заключить контракты на уровне штатов или муниципалитетов.

Ранее во вторник Белый дом заявил, что администрация ведет переговоры с Пентагоном о задействовании военных в создании полевых госпиталей в штатах с особенно большим числом случаев заражения коронавирусом.

«Инженерный корпус Вооруженных сил готов, желает и способен [в этом участвовать]. Мы должны дать им добро, если посчитаем, что это будет необходимо», – сказал президент Дональд Трамп.

Эспер также сказал, что он приказал Военно-морским силам подготовиться к развертыванию двух плавучих госпиталей, которые могут понадобиться медикам, чтобы снизить нагрузку на больницы, занимающиеся вирусом. Однако он добавил, что эти корабли должны обслуживаться врачами, которые в настоящее время работают в больницах.

Пентагон предоставит в распоряжение правительства США до 5 миллионов респираторных масок и защитного оборудования из своих стратегических резервов. Эспер сказал, что Пентагон также будет готов предоставить до 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Он добавил, что военные лаборатории США готовы приступить к проведению тестов на коронавирус для гражданского населения, что позволит увеличить масштабы тестирования в США.