Эксперты предлагают ввести новые санкции против России перед выборами 2020 года

18.03.2020, 2:42, Новости дня

Вашингтонский «Атлантический Совет» провел онлайн-дискуссию, во время которой эксперты обсудили вопросы, как сдержать российскую агрессию в год президентских выборов в Соединенных Штатах. Фокус потенциальных мер направлен на возможность принятия новых санкционных законопроектов.

В Конгрессе США на рассмотрении находятся два основных законопроекта по санкциям. Первый: «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, или DASKA), который изначально был представлен еще перед промежуточными выборами 2018 года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (Lindsey Graham) и сенатором-демократом Робертом Менендесом (Robert Menendez), но тогда принят не был. Его обновленная версия была представлена в феврале прошлого года и в декабре она была одобрена Сенатским Комитетом по международным отношениям. Сенатор Грэм называл данную санкционную инициативу санкциями «из ада», так как она предусматривает достаточно жесткие и широкие меры, в том числе в отношении российских банков, киберсектора, нового суверенного долга России и дальнейшие санкции против российского нефтегазового сектора. Для приобретения статуса закона, законопроект еще должен получить полное одобрение Сената и направлен на подпись президенту, который может либо его подписать, либо наложить вето.

Второй законопроект: «Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений» (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или DETER), был представлен сенаторами демократом Крис Ван Холленом (Chris Van Hollen) и республиканцем Марко Рубио (Marco Rubio) также еще перед промежуточными выборами 2018 года. Законопроект снова был вынес на рассмотрение весной 2019 года и предусматривает санкции в случае вмешательства других стран в выборы США. В случае вмешательства России в американские выборы, законодатели, среди ряда других мер, предлагают заблокировать счета и активы крупнейших российских государственных банков – Сбербанка, Газпромбанка, Банк ВТБ, Внешэкономибанка – и ряда госкомпаний, в частности в оборонной сфере и разведке, металлургии, железнодорожной и аэрокосмической отраслях.

Бывший координатор санкционной политики в администрации Барака Обамы и эксперт «Атлантического Совета» Дэниел Фрид (Daniel Fried) во время онлайн-дискуссии отметил, что для предотвращения потенциального вмешательства России в выборы 2020 года, необходимо принять дополнительные санкционные законопроекты уже сейчас. И хотя Дэниел Фрид считает санкции «крайней и несоверешенной мерой», они должны быть готовы к использованию в случе необходимости, особенно в свете «ненадежности» администрации США.

Как отмечает эксперт, в 2017 году из-за опасений, что администрация Трампа могла снять санкции на Россию в одностороннем порядке, Конгресс США при широкой двухпартийной поддержке принял «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, или CAATSA). По мнению Дэниела Фрида, несмотря на то, что после этого нынешняя администрация ввела ряд санкций против Москвы, ее действия кажутся неохотными, а политика администрации – непоследовательной.

Также, тема прошлого или потенциального вмешательства России в выборы в США рассматривается администрацией через призму двухпартийной политики, считает эксперт. В этом контексте, особую обеспокоенность у Дэниэла Фрида вызывает увольнение президентом Трампом директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра в феврале этого года после того, как высокопоставленный представитель его ведомства провел брифинг для членов Конгресса о попытках России вмешаться в выборы 2020 года и способствовать переизбранию президента Трампа.

Сам президент Трамп, который заранее не знал о проведении брифинга, заявил, что ни одна страна не пытается помочь ему выиграть выборы. Власти США также сообщали, что Москва активизировала пропагандистскую кампанию по поддержке сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса с тем, чтобы усилить его шансы на получение президентской номинации от Демократической партии. Сенатор Сандерс раскритиковал данные действия и заявил, что Россия должна держаться в стороне от американских выборов.

«Мы пришли к выводу, что новые законодательные меры необходимы», – отметил Дэниел Фрид, добавив, что в прошлом санкции позволили остановить российскую агрессию.

«Соединенные Штаты и Европа использовали санкции в качестве основного средства реагирования на российскую агрессию против Украины и в других областях. И это мое мнение, но я думаю, что без этих санкций агрессия России могла бы быть значительно хуже», – считает эксперт.

Однако, по сравнению с двухпартийной поддержкой законопроекта CAATSA в 2017 году, сегодня многие законодатели и эксперты настроены скептично к принятию новых санкционных мер. В частности, критики считают, что санкции не достигли своих целей по изменению поведения Кремля в то время, как их чрезмерное использование ослабляет сами западные компании и осложняет проведение полноценной политики по отношению к России. Сторонники же санкций зачастую подчеркивают, что других мер по противодействию российской агрессии практически нет, многие также считают, что персональные санкции являются более целесообразными, чем секторальные.

Грэм Бруки (Graham Brookie), директор «Лаборатории цифровых криминалистических исследований» в «Атлантическом совете» отмечает, что российское вмешательство в выборы 2020 года уже происходит в некоторой степени, однако то, проводит ли Кремль операции по поддержке одного или другого кандидата, говорить рано. Однако, как отмечает эксперт, на данный момент можно сказать о том, что действия Кремля направлены на обе партии и у него имеется явная цель – посеять раздор среди американцев.

Притом, по сравнению с 2016 годом, тактика и методы по распространению дезинформации стали более сложными, говорит эксперт. Если тогда Кремль использовал «не особо тонкие» методы, такие как автоматизированные боты и создание фейковых аккаунтов за пределами США, то теперь ложный контент также стал распространятся группами внутри самих Соединенных Штатов, а демографическое таргетирование стало более точным. К примеру, компании Facebook и Twitter за последнее время неоднократно удаляли аккаунты, за которыми, по всей вероятности, стоят российские тролли, распространяющие ложную информацию о выборах в ряде стран.

Уязвимый Запад во время эпидемии коронавируса

Отвечая на вопрос «Русской Службы» Голоса Америки, насколько принятие санкционных законопроектов против России может быть приоритетным для американских законодателей в то время, когда распространяется эпидемия коронавируса, Дэниел Фрид отметил, что в «близжайшей перспективе шансы невелики», однако само принятие этих мер обеспечивает дополнительную защиту в нестабильный период.

Если Москва воспользуется слабостью Запада, озабоченного борьбой с распростряняющейся эпидемией, то законопроект, в частности DASKA, может быть принят очень быстро, в частности так как он продвинулся дальше законопроекта DETER в законодательном процессе. Бывший координатор санкционной политики в целом поддерживает принятие именно этого законопроекта, так как в отличие от законопроекта DETER, DASKA предусматривает наложение санкций не только за потенциальное вмешательство в выборы в США, но и в случае агрессии против Украины, а сами санкционные меры DASKA являтся более взвешенными с меньшим негативными побочным влиянием на западные финансовые институты и компании, считает эксперт.

Грэм Бруки также согласен, что с распространением коронавируса уязвимость западного общества к потенциальной российской агрессии увеличивается. Однако, как отмечает эксперт, на сегодняшний день устойчивость к ней возросла, в частности в том, что касается защиты против потенциалтных кибератак, или атак на избирательнцю инфраструктуру США. Что у эксперта вызывает больше опасений, так это распространение ложной информации в американском обществе.

«Это та сфера, где мы гораздо уязвимее. И это беспокоит меня все больше изо дня в день. Это касается не только политических тем, таких как выборы, но также повседневных, где есть возможность распространять определенные ложные нарративы, будь то коронавирус или что-то еще», – отметил эксперт. Так, в интернете уже распространяется ряд дезинформации в отношении нового вируса.