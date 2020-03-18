Журналист Stern – Германия способна принять больше беженцев, но власти не хотят нервировать немцев

18.03.2020, 2:40, Новости дня

Германия могла бы принять десятки тысяч беженцев с границ Турции и Греции, но предпочитает оставить всё, как есть, пишет немецкий журнал Stern. Несмотря на наличие возможности оказать нуждающимся гуманитарную помощь и принять их в стране, политики этого не делают, чтобы не подвергать население эмоциональным перегрузкам. По мнению автора статьи, подобное бездействие властей — это настоящий скандал.



Reuters

На границе между Турцией и Грецией сейчас по-прежнему находятся от 10 тыс. до 20 тыс. беженцев, пишет немецкий журнал Stern. Около 41 тыс. ждут своего часа в лагерях на греческих островах.

Ситуация в целом крайне драматична, потому что судьба этих людей не определена, отмечает автор статьи Тим Зор. Они хотят попасть в Евросоюз, однако этот путь должен оставаться для них закрытым — это политики Германии дали понять остальной Европе ещё некоторое время назад.

По словам Ангелы Меркель, 2020 год — это не 2015 год. «Границы не открыты и не будут открыты», — подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Приняты будут лишь 1600 несовершеннолетних беженцев из Греции без сопровождения взрослых, часть из них отправится и в Германию.

По мнению корреспондента Stern, позиция немецких властей по этому вопросу крайне сомнительна. Немецкие СМИ на днях сообщали о том, что Германия способна предпринять значительно больше для оказания кратковременной гуманитарной помощи.

«Разумеется, теоретически Германия без проблем может принять большое число беженцев с границ Греции», — заявил журналистам министерский чиновник, пожелавший остаться неназванным. По сравнению с 2015 годом, число беженцев весьма невелико.

Немецкие СМИ утверждают, что Германия способна безотлагательно принять и разместить в центрах первичного приёма более 25 тыс. человек. Кроме того, федеральные земли могут предоставить ещё 40 тыс. мест. Такие результаты показал опрос, проведённый журналистами в министерствах.

Как отмечает автор статьи, теоретически эти цифры обнадёживают. Однако на практике всё выглядит совершенно иначе. По-видимому, не имеет никакого значения, что страна хорошо подготовлена к возможному наплыву беженцев, что в ней присутствуют материальные условия для приёма мигрантов и что экономика с этим справится, подчёркивает Тим Зор.

Всё это не играет роли, потому что импульс, который придаст немецкой политике открытие границ для беженцев, будет иметь высокое символичное значение, считает историк и исследователь вопросов миграции в университете Оснабрюка Йохен Ольтмер. С его точки зрения, «политики сегодня думают, что эмоционально перегрузят население новым притоком беженцев». Кроме того, по мнению Ольтмера, подобные меры укрепили бы позиции АдГ. К тому же приём беженцев по гуманитарным соображениям не поможет в нынешних спорах по поводу дальнейшего распределения беженцев в ЕС.

Учитывая ситуацию в Греции и Турции, слова исследователя звучат, как насмешка, уверен автор статьи. Конечно, нетрудно поверить, что у народа, который из страха перед вирусом скупает про запас туалетную бумагу, явно есть серьёзные проблемы с эмоциональным перенапряжением. «Однако когда страна с развитыми структурами и множеством возможностей для улучшения ситуации попросту бездействует перед лицом беспрецедентной катастрофы на том же континенте, потому что просто не хочет требовать слишком многого от своих обеспокоенных граждан, это настоящий скандал», — убеждён журналист издания.

Вся ситуация в целом вызывает растерянность и нехорошее подозрение: новый коронавирус был вовсе не нужен — в 2020 году люди способны сами друг друга растерзать, заключает корреспондент Stern.