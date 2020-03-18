Немецкие СМИ назвали рассадник коронавируса в Европе

18.03.2020, 2:16, Новости дня

Немецкий телеканал N-tv и издание Der Spiegel рассказали, где могли заразиться коронавирусом сотни туристов в Европе. По их информации, местные власти не предприняли должных мер для обеспечения безопасности граждан.

Так, по данным N-tv сообщает, что десятки туристов из Дании, Германии, Исландии побывали на горнолыжном курорте Ишгль в австрийской федеральной земле Тироль, после возвращения с которого у них диагностировали коронавирус. Телеканал утверждает, что власти Тироля заблаговременно не предупредили путешественников о вспышке вируса, передает ТАСС.

В свою очередь, газета Die Welt называет Ишгль «рассадником» инфицирования. По информации издания, по всей Германии регистрируются случаи заражения коронавирусом, связанные с посещением Ишгля. Первыми с опасностью Ишгля, пишет Die Welt, столкнулась Исландия, которая 5 марта поместила курорт в разряд Ирана и китайского Уханя в качестве зоны риска.

«Несмотря на наличие свидетельств, подъемники и бары работали в Тироле до выходных», – пишет журнал.

При этом туристы изначально могли заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, а затем разнести вирус по округе.

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер со своей стороны заявил, что вирус появился не в Ишгле. «Мы сделали все, что было в человеческих силах в данной ситуации, чтобы овладеть ситуацией. Тысячи гостей были тогда в долине Пацнаунталь. Мы сделали все возможное, чтобы не было хаоса. Я считаю, что вирус родился не в Ишгле», – сообщил Платтер.

Ишгль стал первым австрийский горнолыжным курортом, который объявил о досрочном закрытии с 14 марта. Вслед за ним власти Тироля закрыли все зимние комплексы и отели для туристов из-за распространения коронавируса.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 1332. Девять человек выздоровели, трое умерли. Всего на наличие вируса в стране было проверено 10,2 тыс. человек.

Во вторник главы стран – членов Европейского союза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд на территорию ЕС сроком на 30 дней. При этом в ЕК признавали, что закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса уже нецелесообразно, так как вирус есть во всех государствах сообщества.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.