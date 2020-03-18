 

С голоду не умрем: Путин обратился к напуганным коронавирусом россиянам

18.03.2020, 2:14, Разное

Глава государства посоветовал не покупать продукты впрок. с таким заявлением президент выступил в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.   

Помимо прочего, Путину доложили о наличии запасов продуктов и ценах в регионах. Президенту показали трансляции с камер наблюдения в магазинах. Также главе государства продемонстрировали контролеров, которые обходят торговые точки и склады.   

Люди закупают много продуктов, но никаких проблем нет, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Поставки в продуктовые магазины идут стабильно, кабинет министров следит за ценниками в магазинах, заверил руководитель правительства. Информация поступает в режиме онлайн, приводит его слова ТАСС.  

Напомним, что на 17 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Восемь человек вылечились. Сделано более 100 тысяч тестов на выявление COVID-19.  

С 18 марта распоряжением правительства границы закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. В аэропортах на симптомы коронавируса проверяют прибывших из стран с тяжелой эпидемиологической обстановкой.



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