 

Максим Виторган и Нино Нинидзе не живут вместе

18.03.2020, 2:09, Разное

Многие ожидают, что Максим Виторган и Нино Нинидзе в скором времени переведут свои отношения на новый уровень, но, не исключено, фанаты зря надеются на свадьбу. По словам режиссёра, он и его возлюбленная не живут вместе.
Максим Виторган и Нино Нинидзе встретились случайно и сразу же нашли общий язык, познакомившись на светской вечеринке во время празднования дня рождения Аглаи Тарасовой. После этого пара начала вести переписку, поскольку артист улетел на съёмки в Шпицберген. Когда же он вернулся, роман начал бурно развиваться, хотя возлюбленные и пытались скрыть своим чувства от посторонних глаз. Одно время актриса была недовольна излишним вниманием со стороны прессы и бестактными вопросами, но сейчас привыкла и больше не реагирует на эти обстоятельства.

Режиссёр и его избранница теперь не скрывают отношений и даже рассказали, что им удалось найти взаимопонимание с детьми друг друга от первого брака. Недавно же на пальце у Нино Нинидзе внимательные почитатели увидели кольцо и сделали выводы о скорой свадьбе, но лично Максим Виторган не подтвердил этого. По словам экс-супруга Ксении Собчак, он не живёт вместе с возлюбленной.

Тем не менее, режиссёр не отрицает, ему комфортно вместе с Нино Нинидзе, и то, что они – коллеги, его совершенно не волнует. Максим Виторган не видит в этом преграды для отношений, ведь главное кроется не в профессии, а в желании обоих влюбленных развиваться и демонстрировать личностный рост.



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