 

Мнение: Хотим, как в Париже. Навсегда

18.03.2020, 2:00, Разное

Лощеный, холеный, загорелый в Сочи, сидел он в заседании матерым хозяином, удавом Каа, обводил чугунным взглядом зал, цедил слова придушенным голосом,, словно ему, Путину, сдавили горло: «Мы хотим, как в Париже»!?

Франция. Борьба с коронавирусом. Новости.

📸Президент Макрон  объявил об остановке пенсионной реформы, вызвавшей протесты в обществе. А также о том, что «с завтрашнего дня будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег».

Запрашивая чрезвычайные полномочия, президент Франции обозначил цели власти:

«Ни один бизнес, какого бы масштаба он ни был, не будет обойдён вниманием, чтобы подвергнуться риску банкротства. Ни один француз не окажется брошенным в в нищету».

Теперь вернемся с берегов Сены на берега реки Москвы и скажем Кремлю с Москворецкого моста, где власти убили Немцова:

«Да, несменяемые. Да, тухлая просрочка. Хотим. Как в Париже. Именно. Мирно. Для всех».

Хотим, чтобы власти менялись на свободных выборах, как во Франции. Хотим, чтобы пенсионный грабеж был отменен, как во Франции. Хотим, чтобы деньги из бюджета пошли не ротенбергам, а гражданам и бизнесам, как во Франции.

Единственное, чего не хотим, так это засевшую в Кремле воровскую малину из «бандитского Петербурга».  Нет ее в Париже, и в Москве ее не нужно.

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Источник: СерпомПо



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