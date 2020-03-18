В США отсрочили уплату налогов из-за коронавируса

18.03.2020, 1:54, Новости дня

В США продлили срок оплаты налоговых счетов на 90 дней из-за вспышки коронавируса. Об этом 16 марта заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает The Independent.

По словам Мнучина, физические лица могут отложить налоговые обязательства на сумму до $1 млн, а большие корпорации – на $10 млн.

Министр также призвал американцев по-прежнему подавать свои налоговые декларации к середине апреля и добавил, что лучше всего это делать через интернет.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 17 марта в стране зафиксировано 4226 случаев заболевания коронавирусом, 75 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.