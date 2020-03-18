 

Мнение: Безмерное удивление

18.03.2020, 1:47, Разное

Президент России Владимир Путин удивился тому, что цена бензина за год выросла на 10,44%. Он подчеркнул, что это произошло на фоне падения цен на нефть почти вдвое.

Судя по всему, Путин по привычке включил режим "царь хороший, бояре – не очень". Все победы – это его заслуга (причем неважно: нарисованные победы или нет), а вот все проблемы – это кто-то еще.

Но дело в том, что такие номера бесконечно откалывать сложно. Если ты за 20 лет так и не смог найти толковых подчиненных, которые не будут вводить тебя в состояние изумления, то зачем тебе еще два срока по 6 лет? Ну не твое это, пора бы понять. Пройдет еще десять лет – а как не умел ты находить умных и грамотных, так и не будешь уметь. Раз не дано – то не дано. Зачем себя и окружающих мучить?

Источник: Эль Мюрид



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