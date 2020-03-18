Специалисты выяснили, как создавать эффективные лекарства

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18.03.2020, 1:42, Новости дня

Стало известно, что специалисты придумали новый способ поиска потенциальных лекарственных средств. Для этого была проведена деактивация молекулярной структуры мускаринового рецептора.

На протяжении длительного периода времени команда исследователей работала над поисками потенциальных лекарственных препаратов. Для этого им пришлось провести ряд исследований и экспериментов, результатом которых стал новый способ разработки лекарств. Сначала ученые деактивировали молекулярную структуру мускаринового рецептора, а затем изменили его так, чтобы к нему можно было присоединять препараты. Такие препараты являются блокаторами данного рецептора.

Как отметили авторы исследования и нового способа, полученные результаты свидетельствуют от крайней необходимости применения машинного обучения в поиске потенциальных лекарственных средств, а также молекулярного моделирования с целью создания биотехнологических инструментов.



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