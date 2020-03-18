Известно, как вылечить рак кишечника у мышей

18.03.2020, 1:42, Новости дня

Команда исследователей из НИТУ «МИСиС» поделилась результатами проведенных испытаний инновационной технологии онкотерапии, которая основана на гипертермии – нагреве опухоли до определенной температуры за счет введения в нее наночастиц.

Магнитная гипертимия является новым, но активно развивающимся способом лечения рака, при котором интенсивный нагрев способен вызывать денатурацию клеточных белков. Так происходит быстрое уничтожение клеток опухоли. Также для того, чтобы вместе с больными тканями не погибали здоровые, метод предполагает избирательное введение в опухоль наночастицы с магнитными свойствами. Предложенная учеными технология все еще не систематизирована, поскольку специалистам предстоит найти необходимые материалы, а также температурные режимы, которые будут максимально эффективными для данной процедуры.

В рамках эксперимента новый способ позволил добиться полного исчезновения злокачественный новообразований у 100% мышей, больных раком толстой кишки.