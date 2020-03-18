 

Известно, как вылечить рак кишечника у мышей

18.03.2020, 1:42, Новости дня

Команда исследователей из НИТУ «МИСиС» поделилась результатами проведенных испытаний инновационной технологии онкотерапии, которая основана на гипертермии – нагреве опухоли до определенной температуры за счет введения в нее наночастиц.

Магнитная гипертимия является новым, но активно развивающимся способом лечения рака, при котором интенсивный нагрев способен вызывать денатурацию клеточных белков. Так происходит быстрое уничтожение клеток опухоли. Также для того, чтобы вместе с больными тканями не погибали здоровые, метод предполагает избирательное введение в опухоль наночастицы с магнитными свойствами. Предложенная учеными технология все еще не систематизирована, поскольку специалистам предстоит найти необходимые материалы, а также температурные режимы, которые будут максимально эффективными для данной процедуры.

В рамках эксперимента новый способ позволил добиться полного исчезновения злокачественный новообразований у 100% мышей, больных раком толстой кишки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

23.02 / Единоборства. Зубайра Тухугов одержал досрочную победу над американцем Агиларом

14.01 / В Ульяновске женщина требует уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

20.02 / Российская полиция пересядет на седаны Hyundai Solaris

04.01 / Правительство планирует скорректировать брачный возраст. Повысят его или понизят — не сообщается

03.02 / В России появятся автономера с новыми цифрами

13.01 / Роскошный премиальный кроссовер Genesis показали на парковке

30.01 / ЦСКА обыграл “Химки” в матче баскетбольной Евролиги

16.02 / В администрации Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

09.02 / Зараженный коронавирусом украинец пробудет в японской больнице не менее 14 дней – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика