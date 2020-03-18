Редактирование нескольких фрагментов генома стало возможным

18.03.2020, 1:42, Новости дня

Эксперты из Университета Торонто представили новый инструмент, который является настолько уникальным, что позволяет производить редактирование сразу нескольких фрагментов генома.

Не так давно метод редактирования ДНК уже произвел революцию в изучении генома, поскольку он позволяет точно удалять любой человеческий ген, а также выяснять его функцию. Несмотря на то, что этот метод является не таким уж эффективным, как хотелось бы ученым, он все же позволил совершить огромное количество открытий. Единственным недостатком данного метода специалисты считали то, что с его помощью нельзя производить одновременное редактирование сразу нескольких фрагментов генома. Сотрудники Университета Торонто смогли наделить данный инструмент такой функцией.

Авторы модернизированного метода уверены, что его возможности уже в ближайшее время позволят совершить немало открытий.