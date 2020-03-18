Мнение: Боится ли Путин коронавируса?
18.03.2020, 1:40, Разное
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. Дословно: «Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать».
А на коллегии Генпрокуратуры Путин потребовал от надзорного ведомства совместно с ФАС активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты….
Очень интересные фотографии с коллегии Генпрокуратуры опубликованы на сайте Кремля.
Обратил внимание, что в президиуме – только Путин и Генпрокурор. Всех остальных завсегдатаев президиума согнали на галерку.
Хотя год назад на точно такой же коллегии в президиуме было много народу.
К слову, на коллегии ФСБ в этом году в президиуме тоже были только Путин и директор ФСб. Как и на коллегии МВД.
Путин чего-то опасается?
Источник: Ирек Муртазин
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