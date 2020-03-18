 

Мнение: Боится ли Путин коронавируса?

18.03.2020, 1:40, Разное

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. Дословно: «Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать».

А на коллегии Генпрокуратуры Путин потребовал от надзорного ведомства совместно с ФАС активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты….

Очень интересные фотографии с коллегии Генпрокуратуры опубликованы на сайте Кремля.

Обратил внимание, что в президиуме – только Путин и Генпрокурор.   Всех остальных завсегдатаев президиума согнали на галерку.

Хотя год назад на точно такой же коллегии в президиуме было много народу.

К слову, на коллегии ФСБ в этом году в президиуме тоже были только Путин и директор ФСб. Как и на коллегии МВД.

Путин чего-то опасается?

Источник: Ирек Муртазин



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