Мнение: Боится ли Путин коронавируса?

18.03.2020, 1:40, Разное

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. Дословно: «Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать».

А на коллегии Генпрокуратуры Путин потребовал от надзорного ведомства совместно с ФАС активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты….

Очень интересные фотографии с коллегии Генпрокуратуры опубликованы на сайте Кремля.

Обратил внимание, что в президиуме – только Путин и Генпрокурор. Всех остальных завсегдатаев президиума согнали на галерку.

Хотя год назад на точно такой же коллегии в президиуме было много народу.

К слову, на коллегии ФСБ в этом году в президиуме тоже были только Путин и директор ФСб. Как и на коллегии МВД.

Путин чего-то опасается?