Личное: Посидит. Подумает. Умрёт

18.03.2020, 1:38, Разное

Народ вокруг скачет по поводу коронавируса (я бы тоже поскакала, если честно, но времени на это катастрофически не хватает, устаю), а я никак не могу нарадоваться тому, что Харви Вайнштейн сдохнет в тюрьме.

Двадцать три года — прекрасный, я считаю, срок для мужика, который продавливал баб на секс, пользуясь своим положением. Посидит, подумает да и сдохнет.



Фото: PureWow

Так ему и надо — свинье облезлой!

Я уже сто раз говорила, что перед сном всегда смотрю хорошие сериалы.

«Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — сериал не просто хороший, а очень хороший, так как великолепно раскрывает тему сексуально-романтических взаимоотношений на работе. И с точки зрения трахнутой начальником бабы, и с точки зрения самого начальника, и с точки зрения коллег.

Смотришь сериал и поначалу — ну, всех понимаешь и даже осуждаешь так называемых жертв. Сами дали! Их же не бил никто, за волосы мордой об стол не фигарил прежде чем поставить раком и трахнуть против воли.

Однако есть одна маленькая деталь, которая лично для меня всё расставила по своим местам.

Пока смотрела сериал, я кое-что вспомнила.

Много лет назад я работала переводчицей. Молодая, симпатичная, бойкая. Да, высокопоставленные дяди на меня глазели и даже пытались лезть. У них, надо сказать, не получалось, но они честно пытались.

Помню: однажды вечером — часиков так в 8 — у меня дома раздался звонок. Звонил большой босс, который увидел меня в переговорной и запал. Босс всех боссов.

Это был красивый, интересный мужчина, и его внимание мне, признаюсь, польстило. А потом я взбесилась. Знаете, почему?

Потому что он мог достать мой телефон и позвонить мне домой во вне рабочее время, а я этого сделать не могла.

Он мог, а я — нет.

Я не могла достать телефон этого индивида через секретаршу, накатить рюмочку и позвонить ему домой почитать стихи Маяковского или кого он мне там читал. Не помню, если честно.

Зато я хорошо запомнила, кто это был. Так вот: когда у меня у самой оказалась власть — много власти, намного больше, чем у того, как мне когда-то давно казалось, биг босса — я сломала ему карьеру.

По одному звонку. Вспомнила о нём и сломала.

Как?

Потыкала изящным пальчиком без маникюра в экран айфона и назвала его фамилию.

Нет, он меня не трахнул, но очень хотел это сделать и к тому склонял. В принципе, лично мне мужик ничего плохого не сделал. Просто позвонил, воспользовавшись своим положением.

Ну, и я тоже, когда пришло время, воспользовалась своим. Просто позвонила.

Чтобы неповадно было, чтобы не звонил по ночам красивым девкам, которых должны любить холостые, молодые парни, а не женатые биг боссы в предверии надвигающейся импотенции.

Меня не трахнул, а девку послабее мог бы и продавить, а потом выкинуть из своей феодальной койки на всеобщее осуждение коллег.

Так вот я это остановила, чем, к слову, горжусь.

Девки, по-моему, наше время пришло!

Я радуюсь. А вы?