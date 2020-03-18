 

Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь

18.03.2020, 1:30, Новости дня

Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.

Источники информагентства сообщили, что представители компании заявили американским законодателям о серьезной нехватке ликвидности. Руководство Boeing рассчитывает получить правительственные кредитные гарантии, а также другую поддержку, передает ТАСС.

Между тем в США вступают в силу новые правила по обложению пошлинами коммерческих самолетов из Евросоюза, а также Великобритании, которая покинула ЕС 31 января. Размер пошлин возрастает с 10 до 15%, передает РИА «Новости».

Напомним, что и до появления трудностей, связанных с коронавирусом, Boeing переживала серьезный кризис. В прошлом году эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

На фоне проблем с самолетом 737 MAX корпорация не получила ни одного заказа на новые лайнеры в январе 2020 года. В январе Boeing прекратила сборку 737 MAX.

По данным СМИ, прямые и косвенные убытки Boeing превысят 18,7 млрд долларов. При этом эксперты считают, что убытки Boeing составляют не менее 23 млрд долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / “Кино”. Вышел клип Миши Романовой. Видео

20.02 / Партия пенсионеров предложила внести в Конституцию вопросы пенсионного обеспечения

12.01 / Россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

30.01 / Распространение коронавируса зарегистрировали в Индии и на Филиппинах

05.02 / Пермский таксист набросился на пассажира из-за небольшой цены поездки. Видео

01.01 / Трамп призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине

20.01 / Вадим Пристайко: двухпартийная поддержка в Конгрессе – залог стойкости отношений с США

07.01 / Путин сделал подарок одной из старейших в мире мечетей

21.01 / Подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали

15.01 / В Госдуме предупредили о невостребованности многих профессий в будущем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика