 

США внесли две компании из РФ в список организаций, угрожающих американским национальным интересам

18.03.2020, 1:29, Новости дня

Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США объявило во вторник о внесении шести частных лиц и 18 корпораций в Список организаций, оказывающих помощь иранской ядерной программе, пакистанской ракетно-ядерной программе и модернизации российского военного сектора. Об этом говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росса.

В список были внесены пять иранских чиновников, занимающихся атомной энергетикой, одна иранская компания, две китайские организации, девять пакистанских компаний и пять компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах. Все они оказывают помощь Ирану и Пакистану в создании оружия массового уничтожения.

Кроме того, в список были внесены две российские компании за нарушение лицензионных требований в работе с организацией, ранее внесенной в список.

«Незаконное приобретение американских технологий для поддержки не поставленных под гарантии МАГАТЭ программ по разработке оружия массового уничтожения неприемлемо и недопустимо», – говорится в заявлении Уилбура Росса.

В списке организаций указываются лица или организации, которые причастны или к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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