Китай отзывает аккредитацию корреспондентов крупнейших американских газет

18.03.2020, 1:29, Новости дня

Власти Китая заявили во вторник об отзыве аккредитации корреспондентов трех крупнейших американских газет в ответ на ограничения, введенные Вашингтоном в отношении китайских СМИ, работающих в США.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что корреспонденты газет New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, аккредитованные для работы на территории КНР до конца этого года, будут лишены аккредитации в течение ближайших 10 дней. Журналисты не смогут работать на территории Китайской Народной Республики, включая особые административные районы Гонконг и Макао, заявили в МИД КНР.

Пекин также потребовал от пяти американских СМИ, работающих в Китае, предоставить властям информацию о своих сотрудниках, финансовой деятельности и недвижимости на территории Китая. Речь идет о «Голосе Америки», журнале Time, а также газетах New York Times, Wall Street Journal и Washington Post.

Госсекретарь Майк Помпео, комментируя решение Пекина, подчеркнул, что Вашингтон наложил ограничения на организации, которые занимаются на территории США китайской пропагандой.

Майк Помпео

Во вторник Помпео заявил: «Я сожалею о сегодняшнем решении Китая лишить мир возможности осуществлять деятельность свободной прессы [на территории КНР], что, честно говоря, принесло бы пользу жителям Китая… в эти невероятно сложные для мира времена». Госсекретарь подчеркнул, что большая информационная открытость может спасти жизни людей.

Заявление «Голоса Америки»

«Голос Америки» опубликовал заявление в связи с действиями китайского правительства, осудив действия Пекина, направленные на дальнейшие ограничения свободы прессы в стране.

«Китайские власти только что объявили о мерах по ограничению работы американских журналистов, в том числе из «Голоса Америки», на территории Китая. Такие ограничения в отношении свободной прессы – ошибочны. Мы твердо привержены делу свободной прессы в Китае и во всем мире», – говорится в заявлении.

«Голос Америки» по-прежнему остается надежным и авторитетным источником информации для аудитории, говорящей на китайском языке. Еженедельно более 40 миллионов людей, говорящих по-китайски, обращаются к «Голосу Америки» в поисках непредвзятой и достоверной информации. Почти 90% аудитории считает, что информация, публикуемая «Голосом Америки», заслуживает доверия.

Получение достоверной информации стало играть особенно важную роль в конце 2019 года, когда в Китае впервые была зарегистрирована вспышка нового коронавируса, который теперь угрожает всему миру.

«Мы присоединяемся к нашим американским коллегам… и осуждаем действия по ограничению свободной прессы и информационного потока в Китае», – говорится в заявлении.