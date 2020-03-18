WP – пытаясь обыграть Путина, Эрдоган проиграл Западу

18.03.2020, 1:20, Новости дня

Приехав на прошлой неделе в Брюссель, чтобы обсудить проблему беженцев с руководством Евросоюза, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ушёл со встречи с пустыми руками, пишет The Washington Post. Турецкий лидер давно пытался вести опасную игру, настраивая Москву и Запад друг против друга в своих интересах. Однако в итоге он лишь потерял и тех, и других союзников, отмечается в статье.



Reuters

Недавний визит в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который приехал, чтобы «потребовать отчёта от Москвы», после того как в ходе операций сирийской правительственной армии в Сирии были убиты 36 турецких солдат, обернулся для него унизительным ожиданием в Кремле. Были опасения, что Эрдоган даже объявит войну, однако в итоге он решил поехать к Путину и снизить напряжённость — поэтому долгие минуты ожидания перед встречей стали для него ещё более болезненными, пишет турецкий оппозиционный журналист Джан Дюндар на страницах The Washington Post.

Путин «печально известен поступками такого рода», но на этот раз российское телевидение поставило несколько камер, чтобы запечатлеть и показать всем эту сцену в сопровождении звука тикающих часов — и это стало «настоящим унижением» для Эрдогана и членов сопровождающей его делегации, которых заставили дожидаться российского лидера, подчёркивает автор. «Турция потеряла своих солдат в результате атаки, к которой были причастны русские. И несмотря на это, Эрдоган поехал встречаться с русскими», — говорится в статье.

А когда турецкий президент вернулся из Москвы «с пустыми руками», его встретили на родине язвительными комментариями, пишет The Washington Post. Однако это был лишь очередной эпизод в «очень непростых отношениях» между Россией и Турцией, которые за последние пять лет качались, как маятник, от попыток завязать дружбу до неприкрытой враждебности, отмечается в статье.

В ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский самолёт, заявив, что он нарушил её воздушное пространство, отношения между двумя странами стали крайне напряжёнными, напоминает автор. Напряжённость достигла своего пика, когда Путин обвинил Турцию в торговле газом при посредничестве террористов. «В отличие от европейских лидеров, Путин подкрепил свои слова экономической силой, введя запрет на туристические поездки и торговое эмбарго — и в итоге вынудив Эрдогана извиниться», — поясняет The Washington Post.

Позднее, когда некие «внутренние враги» Эрдогана попытались организовать в Турции переворот и западные лидеры молча наблюдали за развитием событий, Путин «единственный направил ему послание с выражением поддержки», подчёркивается в статье. «Кардинально изменив внешнеполитический курс страны, благодарный турецкий лидер решил наладить новые и весьма тесные отношения с Москвой. За следующие два с половиной года Эрдоган и Путин встречались 12 раз», — констатирует The Washington Post.

Торговля и туризм между Россией и Турцией начали активно развиваться. При помощи знаковых проектов, таких как трубопровод «Турецкий поток», предназначенный для подачи российского газа в Турцию, и «Аккую», в рамках которого строится первая в Турции атомная электростанция, Москва и Анкара «перестали быть врагами и почти мгновенно превратились в друзей», говорится в статье: «Эрдоган, наконец, нашёл партнера, который не докучал ему надоедливыми вопросами о правах человека, верховенстве закона и свободе прессы». Путин, в отличие от американского президента Дональда Трампа, не пытался давать Эрдогану указаний по внутренней политике и не направлял писем с призывами «не быть дураком», пишет The Washington Post.

Сирия играла важную роль в этих «новых отношениях», поясняет автор: «Россия заполнила вакуум, образовавшийся после того, как США решили уйти из Сирии». По его мнению, когда американцы ответили отказом на просьбы о поставках ракет Patriot, у Турции появилось ощущение, что Запад её изолирует. «В это время Путин вцепился в Эрдогана своими когтями, пригласив Турцию и Иран в Астану на переговоры по Сирии. Таким образом, ему удалось перетянуть на свою сторону члена НАТО и усилить собственные позиции», — подчёркивает The Washington Post.

Заключив летом 2017 года сделку с Россией о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400, Эрдоган всерьёз встревожил НАТО, поскольку это был первый случай, когда член трансатлантического альянса подписал соглашение с Москвой о поставках оружия, говорится в статье. Но турецкий лидер опрометчиво проигнорировал критику и оказался в итоге ни с чем, пишет The Washington Post: «Он думал, что ведёт мастерскую игру, подавая Западу сигналы о том, что у него есть выбор. Однако он заблуждался, думая, что Путин — надёжный партнёр».

Из-за разногласий с НАТО в отношении покупки С-400 Турция ослабила связи с Западом. В то время как Путин начал давить на Эрдогана, настаивая, чтобы тот отказался от враждебного отношения к режиму Башара Асада и требуя прекратить поддержку радикальных исламистов, сообщается в статье: «Февральское нападение на турецких солдат стало логичным следствием всего этого. Путин увидел, что у Эрдогана не осталось никаких вариантов, кроме России».

В свою очередь, Запад тоже не упустил случая «напомнить Турции о ненадёжности её нового друга», пишет The Washington Post. Оказавшись в результате в тупике, Эрдоган решил «разыграть последнюю карту» и открыл границы для беженцев, чем он уже давно шантажировал Европу, говорится в статье: «Однако эти действия привели к прямо противоположному результату, поставив под угрозу сотни тысяч жизней».

Поэтому турецкому лидеру пришлось ехать на прошлой неделе в Брюссель, чтобы обсудить проблему беженцев с руководством Евросоюза. Однако Эрдоган вновь ушёл с этой встречи с пустыми руками, так как стороны не сумели договориться, подчёркивает The Washington Post.

«Турецкий президент уже довольно давно ведёт опасную игру, настраивая Москву и Запад друг против друга. В итоге он потерял и тех, и других», — отмечается в статье. По мнению автора, теперь Эрдогану придётся переоценить известное турецкое изречение: «На Ближнем Востоке, если тебя не включили в список приглашённых на важный обед, надо проверить меню. Возможно, твоё имя там».