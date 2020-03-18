На Украине второй человек умер от коронавируса

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18.03.2020, 1:16, Новости дня

За минувшие сутки украинские врачи подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране. Число умерших от болезни увеличилось до двух человек, информирует Центр общественного здоровья Украины.

«По состоянию на вечер вторника получено 14 положительных результатов», – говорится в сообщении на странице центра в Facebook. Днем ранее в организации сообщали, что в стране выявлено семь зараженных.

В организации уточняют, что в Черновицкой области во вторник скончалась 33-летняя женщина, у которой был подтвержден коронавирус.

Кроме того, сообщается, что шесть человек с подозрением на коронавирус госпитализированы во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу на Украине.

Напомним, 13 марта на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.



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