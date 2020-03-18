Huawei в два раза увеличит продажи ноутбуков на фоне коронавируса

18.03.2020, 1:09, Разное

Компания из Китая Huawei собирается увеличить продажи ноутбуков с операционной системой Windows на фоне коронавируса. Эксперты уверены, что фирма только будет наращивать объем поставленных данных гаджетов.

В настоящее время мировая экономическая ситуация ухудшается на фоне распространения эпидемии коронавируса, но китайский производитель Huawei, как отмечает аналитик Минг-Чи Куо, увеличил реализацию собственных ноутбуков, которые работают на «операционке» Windows с начала года и будет это делать и дальше. Как сейчас предполагается, в апреле-июне поставки ноутбуков с этой платформой от американской корпорации Microsoft вырастут на 30%. Не исключается, что такой показатель связан с корпоративными приобретениями, потому как многие фирмы переводят по возможности собственных подчиненных на удаленную работу.

На фоне такого роста азиатский специалист спрогнозировал высокие продажи ноутбуков компании Huawei. Бренд во втором квартале способен нарастить продажи почти на 40%, а по результатам текущего года сможет в два раза больше продать данной техники, добившись реализации шести миллионов экземпляров. Между тем, в прошедшем году Huawei продемонстрировала рост в 249%.