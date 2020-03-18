 

Мнение: Почему РПЦ запретила целовать руки священникам

18.03.2020, 1:06, Разное

Если вы думаете, что коронавирус не проник на территорию божественного, то вы глубоко заблуждаетесь. С сегодняшнего дня целовать иконы, емкости с мощами и руки священников потенциально опасно – так посчитала РПЦ.

Российская православная церковь решила не стоять в стороне во время пандемии коронавируса, объявленной на прошлой неделе Всемирной организацией здравоохранения, и приложить усилия в борьбе с ней. Теперь священникам нельзя протягивать руки прихожанам, чтобы те их целовали, а самим верующим воспрещается целовать иконы и коробочки с мощами святых.

Кстати, о мощах: на днях появилась новость о том, что в питерском Казанском соборе выстроилась целая очередь из граждан (в том числе с совсем крошечными детьми!), которые хотели приложиться (и, к сожалению, прикладывались) к мощам пророка Иоанна Предтечи, привезенным из Иерусалима. Прихожане целовали емкость с мощами на протяжении целой недели, а женщина-волонтер, которую проинструктировали протирать тряпкой место для прикладывания, не успевала делать это за каждым человеком.

И эта картина творится в дни, когда в городе отменяют массовые мероприятия и закрывают учреждения культуры…

Так вот, о насущном: РПЦ также призвала протирать проспиртованной тряпкой иконы и ложки для причащения после каждого верующего, а губы прихожанам промакивать одноразовой салфеткой, которую следует сжечь после окончания процедуры причастия. РПЦ также приказала обновлять воду в купелях после каждого крещения, а саму «ванночку» обрабатывать дезинфицирующим средством.

Ну как вам такие профилактические меры? Как думаете, они будут действенными?

Источник: Достало



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