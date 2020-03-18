ВОЗ не располагает данными о вреде ибупрофена при лечении коронавируса

18.03.2020, 1:05, Новости дня

У Всемирной организации здравоохранения нет данных, что ибупрофен повышает риск смертности при коронавирусе COVID-19. Проводятся исследования. Но для самолечения пока рекомендуют использовать парацетамол, сообщает телеканал "Россия 24". Если же ибупрофен выписан врачом, то его можно принимать.

"Есть клинические рекомендации ВОЗ про потребление кортикостероидных препаратов, — поясняет представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. – Мы поделились ими со всеми странами мира. И они могут применяться, но только в определенных случаях. Потому что они не делают легче ситуацию в тяжелых пневмониях Я уверена, что в следующие несколько дней мы увидим и рекомендации, которые касаются не стероидных препаратов, а препаратов против температуры, противовоспалительных препаратов. Но такого исследования на данный момент нет".