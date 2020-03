Как защититься от вируса: простые рецепты

18.03.2020, 1:05, Новости дня

Звезды Голливуда и мирового спорта дают советы о том, как правильно мыть руки. Социальные сети знаменитостей в последние дни стали площадкой для прописных истин о личной гигиене. Чистота рук стала главной мерой по профилактике коронавируса. И даже залогом выживания.

Простой ритуал превратился в глобальный челлендж с подачи руководства ВОЗ. Как мыть руки, глава организации показал лично. Его инструкция, кстати, состоит из 11 пунктов. У флешмоба за два дня набралось полмиллиарда упоминаний только в Tik-Tok, а еще — богатая коллекция участников, от главы ФИФА до солистки Pussycat Dolls.

Чистоту рук советуют поддерживать также с помощью антисептиков. Гели для дезинфекции сейчас раскупают с такой же скоростью, как и маски. Некоторые специалисты уже дают советы по производству подобных средств в домашних условиях. Ингредиенты на первый взгляд простые — спирт, глицерин, перекись водорода. Но есть нюансы.

Если следовать приведенным советам, коктейль получится слишком дорогой. Многие, наверное, видели объявления: "Масок нет, антисептиков тоже". К первому, думается, все уже привыкли. Второе — что-то новое. В одной из аптек рассказали: санитайзеры смели с полок еще утром. Затем раскупили все, что может их заменить — вплоть до спиртовых настоек.

Неудивительно, что россиян призвали "похимичить". Основное действующее вещество, которое будет убивать патоген — это спирт или алкоголь, но крепостью не меньше 70 процентов. Усилить эффект призвана перекись водорода. Последние два ингредиента — дистиллированная вода и глицерин — нужны, чтобы смесь не вредила коже.

И сразу возникает проблема: медицинский спирт в аптеках не продается! Он отпускается только по рецепту. Остается алкоголь, но нужным градусом обладают не так уж много напитков – некоторые виды рома и абсент. Стоят они по несколько тысяч за бутылку. Не у всякого рука поднимется таким обтираться!

Что касается других приведенных в СМИ рецептов, то и они не без подводных камней. Например: водка плюс вода плюс масло лаванды, сок алоэ и хлоргексидин. Себестоимость пониже. Но последнее вещество само по себе является антисепитком. А значит, его тоже, скорее всего, уже раскупили. Как же быть?

На самом деле, рецептов санитайзеров очень много. И если искать самый доступный вариант, то стоит обратиться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Их рецептура: те же доступные перекись водорода, глицерин. Но вместо спирта — изопропанол. Он свободно продается, например, в строительных магазинах.

Впрочем, без санитайзеров жить тоже можно. Даже в условиях пандемии. Врачи напоминают: антисептики нужны только для того, чтобы очищать руки, когда их нечем вымыть. В любой другой ситуации стандартные гигиенические процедуры будут в разы эффективнее. "Если есть возможность помыть руки с мылом, лучше — с жидким, то лучше помыть, чем использовать санитайзер, — сообщает Елена Кудряшова, врач-терапевт, руководитель медицинского центра. — В течение 50 секунд моем руки мылом, это убивает вирус, разрушает вирусную оболочку".

Вообще, коронавирус COVID-19 заставляет людей креативить. Медицинские маски, как оказалось, тоже можно сделать самому. В сети есть и совсем простые способы изготовления — из бумажных салфеток, — и более серьезные варианты. Правда, придется освоить навыки кройки и шитья.

Вполне себе функциональную маску можно сделать из марли. Сложить ее вдвое, а внутрь поместить либо вату, либо еще один марлевый лоскут, сложенный вчетверо. Все это зашиваем в ткань. Просто, но действенно. "Плюсом ее является то, что ее можно постирать, а использовать ее нужно, как и обычную маску, 2-3 часа, — предупреждает Елена Кудряшова, врач-терапевт, руководитель медицинского центра. — Ну и какой-то защитный эффект она будет оказывать. Это лучше, чем ничего".

Еще один совет от врачей: не стоит пытаться обеззараживать руки чистой водкой, уксусом и бензином. Оказывается, все эти жидкости вирус не убивают, зато могут повредить кожу.