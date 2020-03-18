 

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

18.03.2020, 1:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо. Он отметил, что летний дизель вырос в цене незначительно, а зимний – побольше, но все произошло в рамках инфляции. Цена на 92-й бензин поднялась за год на 10,44 процента, отметил Путин. А цены на сырую нефть упали вдвое. "Хорошо бы держаться на прежнем уровне", — подчеркнул президент во время встречи с кабмином.

Цены на нефть резко снизились после сообщения ОПЕК+ о том, что сделка по сокращению добычи черного золота не продлена. Следом за нефтью обрушились курсы валют и биржевые индексы.

К 17 марта цены на нефть начали восстанавливаться. Так, стоимость нефти марок Brent и WTI подросла более чем на пять процентов. Ряд трейдеров высказывает опасения, что рецессия мировой экономики неизбежна, передает РИА Новости.



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