 

Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать во Франции

18.03.2020, 0:55, Разное

Многие зарубежные звезды сообщают о своем заражении COVID-19. Недавно об этом заявила и Ольга Куриленко. Актриса целую неделю боролась с высокой температурой, которая достигала отметки в 38,5 градусов. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, почему в данный момент не находится в госпитале.

Оказалось, звезду, которая сейчас находится во Лондоне, не стали забирать в больницу из-за нехватки мест. Кроме того, госпитализируют лишь тех, у кого вероятность умереть высокая. За Ольгой приедут врачи только после того, как у нее будет зафиксирована очень высокая температура. 

Куриленко понятия не имеет, где она заразилась коронавирусом, но предположила, что могла “подцепить” его на дверной ручке такси.

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Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 29 Фев 2020 в 7:02 PST

Сейчас в Великобритании коронавирус обнаружили у 1,5 тысяч человек. Выздоровели лишь 52. Во всем мире 185 тысяч зараженных. Многие страны ограничивают авиасообщения, вводят карантины. Врачи настоятельно рекомендуют жителям страны соблюдать гигиену: не прикасаться к своему лицу и воздержаться от тактильного контакта с людьми.



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