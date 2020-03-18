Коронавирус мутировал? Появился новый симптом COVID-19

18.03.2020, 0:55, Разное

Как известно, у страдающих коронавирусной инфекцией зачастую отмечается сухой кашель. Кроме того, зараженные COVID-19 страдают от одышки, высокой температуры, насморка.

Оказалось, что это не все симптомы коронавируса. С заявлением выступил главный врач санкт-петербургской Боткинской инфекционной больницы Денис Гусев. По его словам, кроме сухого у новых зараженных COVID-19 стал отмечаться влажный кашель.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол при самолечении. В то же время не доказано, что от COVID-19 поможет ибупрофен, отметила пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Мар 2020 в 8:14 PDT

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса COVID-19. На 17 марта зафиксировано 179 тысяч случаев заражения, погибли более шести тысяч человек, выздоровели – 80 тысяч.

В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Большинство из них в Москве.

Правительство России приняло решение закрыть границы для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключение сделают для дипломатов и водителей грузового транспорта. В аэропортах вернувшихся из стран с неприятной эпидемиологической ситуацией проверяют на симптомы коронавируса.